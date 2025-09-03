A Illa vuelve a exigir la reforma del colegio en el Parlamento

El PSdeG volverá a exigir en el Parlamento la reforma del CEIP Torre-Illa que el Concello y la comunidad escolar llevan años reclamando, y a pesar de que en 2024 no salió adelante por los votos en contra del PP, pero también otras «asignaturas pendientes» de la Xunta con el municipio, según la diputada Paloma Castro.

La socialista compareció ayer con el alcalde, Luis Arosa, quien, una vez más, acusó a la Consellería de Educación de no contestar a sus peticiones de una reunión para solventar las «deficiencias». «Hace unos días anunciaron que se habían invertido más de 10 millones en colegios de O Salnés, pero de nosotros no quieren saber nada. Conselleiro, A Illa también existe, esto no es Cuenca ni Madrid, el puente no nos separa del resto de la comunidad», se quejó.

El regidor relató algunas de la principales, como la presencia de uralita con amianto en el pabellón de clases antiguo, «que parece mentira tener este material peligroso en pleno siglo XXI». También problemas de accesibilidad en el de quinto –«un alumno que tenga problemas no podrá acceder porque no hay un ascensor»– y las goteras que «aparecen hoy, mañana y siempre» en el nuevo.

«Lástima de dinero»

En el caso de la recuperación de las casas de los maestros, el regidor recordó que finalmente se hará cargo el Concello, transformando cuatro en un espacio para el comedor mediante 150.000 euros del Plan +Provincia. «Están bien gastados, pero es una lástima porque la Xunta sí arregla estos edificios en Concellos de otros colores políticos, pero aquí tenemos que gastar unos recursos que se podían destinar a otras necesidades», lamentó.

Para la diputada, «la Xunta del PP tiene una serie de asignaturas pendientes» con este municipio y su partido las reclamará en la cámara gallega, empezando por el caso del colegio porque «los niños isleños también tienen derecho a estar en igualdad de condiciones respecto a otros Ayuntamientos». Ya registraron una iniciativa y seguirán con el arreglo del paseo de O Cantiño y una aportación para la millonaria obra de la EDAR, entre otras.