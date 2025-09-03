Fredi Bea saca pecho

Hace días se explicaba en FARO DE VIGO que el grovense Alfredo Bea García, «Fredi», ya calienta para las elecciones municipales de 2027. Y aquella información se hacía acompañar de algunas imágenes en la que se observaba al galeguista ejercitándose en el gimnasio.

Pues bien, parece que se lo ha tomado mucho más en serio de lo que cabría pensar, y a un mes de cumplir 56 años difunde en las redes sociales nuevas instantáneas que muestran su buen estado físico, del que presume con orgullo.

Elevado esto al plano político, y teniendo muy presente que Fredi Bea no tiene complejos y es una persona a la que importa poco lo que puedan decir de él sus detractores, el meco parece lanzar un mensaje claro ante la cita electoral de 2027.

Bea poniéndose en forma. / FdV

Unos comicios en los que disputar la Alcaldía de O Grove con más energía que nunca, está por ver si con el Partido Galeguista Demócrata al que representó hasta ahora, o al frente de alguno de los dos grupos con más peso en la Corporación, el PSOE y el PP, ya que en ambos casos «hacen ojitos» al galeguista.

A pecho descubierto y mirando al espejo mientras se saca la foto, Fredi Bea acompaña su imagen de un mensaje en el que recuerda que está a un mes de los 56 años.

El exconcejal galeguista. / FdV

«Mi misión es simple: seguir creciendo y cuidándome. No hay mejor inversión que la que hacemos en nosotros mismos», argumenta el exconcejal y ahora presidente de la Federación Galega de Piragüismo.

Y añade un desafío: «¿Quién se une al reto de llegar a los 60 en la mejor forma de nuestra vida?».

Desde luego, Bea parece estar en forma y dispuesto a llegar en plenitud de facultades a la cita con las urnas. De momento, aún sin ser concejal, está consiguiendo que en O Grove se hable mucho de él y sean cada vez más los que hacen apuestas en torno a su futuro político.