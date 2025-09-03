Esquerda Unida cifra en 20 los incumplimientos de Urbaser

Esquerda Unida de Vilagarcía denunció ayer que «la empresa concesionaria de la recogida de la basura y la limpieza viaria incumple más de 20 puntos del contrato» firmado en su día con el Ayuntamiento. «La empresa hace lo que le da la gana mientras el gobierno local mira para otro lado: Vilagarcía está más sucia que nunca y la ciudad convertida en un vertedero al aire libre».

Esquerda Unida se suma así a las críticas que hizo públicas la semana pasada el BNG, que ya denunciaba también el presunto mal funcionamiento de la empresa de limpieza. Para Esquerda Unida, hay varios factores que demuestran «el fracaso estrepitoso» del contrato, como son la acumulación de residuos voluminosos en las calles durante varios días, la supuesta falta de limpieza y mantenimiento de los contenedores o «el abandono del rural y de las zonas perirurbanas».

Esquerda Unida cuantifica hasta en 20 puntos los incumplimientos del contrato firmado por Urbaser, y pide al Concello que abra un expediente disciplinario a la firma.