Espectacular despliegue de la Guardia Civil contra el narcotráfico en Arousa
Agente de la UCO practican registros simultáneos en Cambados y Vilanova
Santiago de Compostela
Un operativo contra el narcotráfico se lleva a cabo desde primera hora de este miércoles en la comarca de O Salnés.
Fuentes cercanas al caso han confirmado a Europa Press el desarrollo de una intervención muy visible para los vecinos, dado el alto despliegue policial en la comarca.
Aunque por el momento no han trascendido más detalles, la operación depende de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
En estos momentos los agentes efectúan registros simultáneos en Cambados y Vilanova de Arousa.
[NOTICIA EN DESARROLLO. HABRÁ AMPLIACIÓN]
