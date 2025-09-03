Una empresa de Vilaboa retirará la cubierta de la nave de O Ramal
Está autorizada para trabajar con amianto
A.M.
El Ayuntamiento de Vilagarcía ha adjudicado a una empresa de Vilaboa los trabajos de retirada de la cubierta de la nave municipal de O Ramal que es necesario demoler para seguir adelante con el proyecto de creación de una zona verde que conecte el parque Miguel Hernández con la playa de A Concha. Los trabajos los ejecutará la firma Construcciones y Obras Rodríguez Metal, con un presupuesto de 19.000 euros y un plazo de ejecución de dos semanas. Una vez esta firma haya retirado la cubierta, se podrá demoler la antigua nave y seguir con la preparación de la futura explanada verde.
El alcalde realizó la adjudicación por vía de urgencia, ya que los plazos del proyecto de O Ramal apremian. Dado que la cubierta es de uralitas, fue necesario contratar la obra de retirada con una empresa especializada en el tratamiento del amianto, y se le solicitó a esta empresa de Vilaboa que hiciese una oferta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Último campamento en A Lanzada
- Tensión en el mar: las orcas abren una vía de agua a un velero en Ons y destrozan el timón a un 'galeón' en O Grove
- El futuro de A Toxa sigue en el aire
- Una complicada batida en O Salnés se salda con un perro herido y un jabalí muerto
- Álex Iglesias, el chef que llegó a Valga desde Can Roca
- Una herida en un accidente en la Autovía do Salnés
- Rozalén, la guinda a un verano de «alegría y momentos inolvidables»
- ¿Parquistas robando a parquistas?: sospechan de una red organizada en Carril