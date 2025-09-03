Una empresa de Vilaboa retirará la cubierta de la nave de O Ramal

El Ayuntamiento de Vilagarcía ha adjudicado a una empresa de Vilaboa los trabajos de retirada de la cubierta de la nave municipal de O Ramal que es necesario demoler para seguir adelante con el proyecto de creación de una zona verde que conecte el parque Miguel Hernández con la playa de A Concha. Los trabajos los ejecutará la firma Construcciones y Obras Rodríguez Metal, con un presupuesto de 19.000 euros y un plazo de ejecución de dos semanas. Una vez esta firma haya retirado la cubierta, se podrá demoler la antigua nave y seguir con la preparación de la futura explanada verde.

El alcalde realizó la adjudicación por vía de urgencia, ya que los plazos del proyecto de O Ramal apremian. Dado que la cubierta es de uralitas, fue necesario contratar la obra de retirada con una empresa especializada en el tratamiento del amianto, y se le solicitó a esta empresa de Vilaboa que hiciese una oferta.