El Ejército de Tierra se prepara para viajar a la Antártida

O Grove recibe este domingo a los integrantes de la XXXIX Campaña Antártica del Ejército de Tierra, que permanecerán en la localidad haciendo sus últimas pruebas hasta el día 12.

Es su preparación para la próxima campaña, que se llevará a cabo entre el próximo mes de diciembre y marzo de 2026.

Se trata de la misión principal y más antigua del Ejército de Tierra en el continente antártico, buscando mantener la presencia de España en este territorio.

«Se proporciona apoyo logístico a la investigación científica y se realizan proyectos de interés, principalmente en las áreas de transmisiones, medio ambiente, sanidad, bromatología o vestuario y material de campamento», explican desde la organización sobre la misión.

Las zodiac y trajes característicos de la preparación en O Grove. / FdV

La Base Antártica Española Gabriel de Castilla, que dispone de seis embarcaciones zodiac, es gestionada por el Ejército de Tierra, y constituye «una excelente representación de España en este lejano continente y un símbolo de las capacidades de nuestras Fuerzas Armadas», sostienen.

Además estás misiones a gran distancia se desarrollan «en condiciones climatológicas extremas, con mínimas que llegan a los 18 grados bajo cero, y en cooperación con investigadores científicos y universidades de toda España», argumentan.

La Armada española también juega un papel fundamental con el buque de investigación oceanográfica «Hespérides».

En esta misión en el único continente virgen –y dedicado a la ciencia–, científicos y militares –a través del Comité Polar Español–, «realizan proyectos de investigación».

Como cada año, la preparación en O Grove de los militares participantes en la Campaña Antártica se centra en el manejo de trajes de supervivencia y embarcaciones neumáticas similares a las que van a emplear en su destino: isla Decepción.