Catoira lleva 700 firmas al Hospital do Salnés

Esta mañana, a las 11.00 horas, tendrá lugar la entrega de 700 firmas en señal de protesta del pueblo catoirense en la entrada del Hospital de O Salnés. La Plataforma Vecinal Centro Médico de Catoira exige «el correcto funcionamiento de su centro», comunican.

Esta plataforma nació «para defender su sanidad pública y de calidad y sobre todo en la lucha de los derechos de la salud de quienes habitan en esta tierra», recuerdan. Por ello, además de las concentraciones llevadas a cabo cada miércoles en el centro médico, hoy entregarán las firmas en señal de protesta.

«Exigimos la sustitución a tiempo completo de nuestros profesionales médicos cuando no puedan acudir a su puesto de trabajo, pediatra todos los días y que ambulancia medicalizada de O Salnés no la muevan en los meses de verano a Sanxenxo», explican.

Tras esta situación, cuentan que «el vecindario lleva años sufrido un desmantelamiento invisible que obliga acudir y saturar el PAC de Vilagarcía de Arousa y las Urgencias del Hospital O Salnés».

El vecindario de Catoira «tiene una lista de espera de más de quince días, pediatra solo los viernes y sufren hasta la falta de material como esparadrapos o incluso pilas de repuesto para tensiómetros», declaran.

Esto llevó a que cada miércoles desde hace tres meses y medio, Catoira se concentrara delante del Centro Médico para protestar por «la incompetencia que muestra el Sergas».

Aseguran que ante estas medidas de presión, «desde hace unas semanas han contratado a profesionales que vienen de otros centros médicos con solo cuatro horas porque no pueden sobrepasar determinadas horas diarias».

Por ello anuncian que «seguirán las protestas hasta conseguir lo que se considere justo para el centro de Catoira».