Las capturas de pulpo y su facturación se duplican en Galicia

Ya se había explicado tras el primer mes de campaña que al pulpo le habían sentado bien el paro biológico de abril y la veda de mayo y junio.

Ahora, una vez superados dos meses de actividad –que por coincidir en verano son los de mayor demanda–, se confirma el buen momento que atraviesa el cefalópodo, y eso a pesar de la pesca ilegal que padece.

Su población se ha recuperado de tal forma que las capturas se han disparado y algunos pescadores no acaban de creerse semejante abundancia.

Es imposible calcular qué cantidad de pulpo llega a tierra a diario, ya que una parte del mismo lo hace de manera clandestina y, lógicamente, ese volumen no aparece computada en ningún registro, salvo en las acta de inspección y denuncia formuladas por Gardacostas de Galicia o Guardia Civil cuando detectan mercancía furtiva, como ya ha sucedido tantas veces este verano.

Un pescador de pulpo arousano en plena faena. / Paco Luna

Pero eso tampoco ayuda a hacerse una idea aproximada del verdadero stock, pues a pesar de los golpes asestados al furtivismo, el sector y los recursos pesqueros no pueden sacudirse este lastre, de ahí que siga descargándose pulpo furtivo sin que lo sepan más que los ilegales y quienes lo compran.

Cifras esperanzadoras

Por eso hay que quedarse con las esperanzadoras cifras oficiales, las cuales prueban que se han duplicado tanto las capturas legales como los ingresos generados en lonja, siendo ésta una tendencia patente en todas las zonas de producción.

Los datos no mienten: algo más de 202 toneladas y 2 millones de euros en julio y agosto de 2024 frente a 420 toneladas y 4,8 millones de euros en los mismos meses de 2025.

La recuperación, por tanto, es más que evidente. Claro que, como dicen algunos, las capturas se han desplomado en agosto pasado, con 75 toneladas, frente a lo sucedido en julio, cuando se subastaban más de 345.

Pero eso es algo habitual y lógico, teniendo en cuenta que el primer mes es siempre el que soporta mayor carga de trabajo, de ahí que el año pasado también se bajara de las 160 toneladas de julio a apenas 42 toneladas en agosto.

En definitiva, que el pulpo atraviesa un buen momento –al menos por ahora– que le ha permitido generar 1,5 millones de euros en las lonjas de Arousa durante los dos últimos meses después de vender 141 toneladas, situándose las «rulas» de Pontevedra y Vigo con algo más de un millón de euros tras despachar 86 y 85 toneladas de este cefalópodo, respectivamente.

A todo ello hay que sumar las 46 toneladas vendidas en el mismo periodo en las lonjas de Fisterra (512.000 euros), las 35 toneladas correspondientes a la zona de Muros-Noia (418.000 euros) y 20 tonelada en Coruña-Ferrol (197.000) euros, completándose el listado con Costa da Morte, A Mariña y Cedeira.

Atendiendo a lo sucedido en cada lonja, destacar que la de Ribeira pasó de 52 a 112 toneladas, la de Bueu se aupó en los dos últimos meses al segundo lugar del ranking, tras subir de 22 a 55 toneladas; Vigo pasó de 25 a 50 y Muros, de 9 a 24 toneladas.

El inicio de la campaña del pulpo en el puerto de Bueu / Gonzalo Núñez

En cuanto a la lonja de A Coruña, despachó en julio y agosto casi 20 toneladas, en Corcubión fueron 19 y tanto Cangas como en Cambados se acercaron a ese mismo volumen.

A continuación se sitúan puntos de primera venta como Aldán-Hío (17 toneladas), Fisterra (16), Portonovo (13), Carnota (algo más de 11 toneladas), Porto do Son (10,8), O Grove (10) y tanto Baiona como Panxón, con 6 toneladas de pulpo, en cada caso.

Otro dato a tener en cuenta al hablar de la campaña del pulpo es el precio. La cotización media en los dos últimos meses fue de 11,40 euros el kilo (más IVA), vendiéndose el más caro a 17,75, en Burela.

También estuvo por encima de los 17 euros en A Coruña y Malpica, marcando topes superiores a los 16 en Cangas, Fisterra y A Guarda.