Cacabelos pide a la Xunta la financiación de los servicios sociales de los concellos
Ante la posible eliminación de la deuda de las Comunidades Autónomas, «con un ingreso de 4.000 millones de euros», el alcalde meco lanza la propuesta al gobierno autonómico
El Consejo de Ministros del Gobierno «va a aprobar la anulación de la deuda de las comunidades , lo que va a suponer que Galicia va a ahorrar 4.000 millones de euros» asegura José Antonio Cacabelos, alcalde de O Grove.
Ante esta posible eliminación de intereses del pago de la deuda, «la Xunta va a disponer de 4.000 millones a mayores del presupuesto aprobado», afirma el regidor meco. Por ello, pide al gobierno autonómico que destine «parte de ese ingreso a la financiación de los servicios sociales que ofrecen los concellos gallegos».
Explica que en O Grove, el Servicio de Axuda no Fogar (SAF) «está financiado en un 42% por fondos locales» e insta a la Xunta a «hacerse cargo del total de la financiación de este servicio».
«Los concellos necesitamos financiación, necesitamos ingresos, necesitamos dinero», clama. Como portavoz del gobierno de O Grove, sostiene que llevan «muchos años con estas líneas de financiación de la Xunta de Galicia» las cuales considera que están «totalmente estancadas» y que se mantienen «sin ningún tipo de incremento» en los últimos años.
En caso de que se reciebese una respuesta afirmativa por parte del gobierno autonómico, «permitiría a O Grove no explorar otras vías de financiamiento de este tipo de servicios como las subidas de impuestos o la revisión de determinadas tasas», explica.
Añade que también trasladará esta propuesta de manera formal a la Federación de Municipios y Provincias Galegas (Fegamp) como organismo que representa a todos los concellos «para que se lo hagan saber a la Xunta».
