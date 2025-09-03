Cacabelos pide a la Xunta la financiación de los servicios sociales de los concellos

El Consejo de Ministros del Gobierno «va a aprobar la anulación de la deuda de las comunidades , lo que va a suponer que Galicia va a ahorrar 4.000 millones de euros» asegura José Antonio Cacabelos, alcalde de O Grove.

Ante esta posible eliminación de intereses del pago de la deuda, «la Xunta va a disponer de 4.000 millones a mayores del presupuesto aprobado», afirma el regidor meco. Por ello, pide al gobierno autonómico que destine «parte de ese ingreso a la financiación de los servicios sociales que ofrecen los concellos gallegos».

Explica que en O Grove, el Servicio de Axuda no Fogar (SAF) «está financiado en un 42% por fondos locales» e insta a la Xunta a «hacerse cargo del total de la financiación de este servicio».

«Los concellos necesitamos financiación, necesitamos ingresos, necesitamos dinero», clama. Como portavoz del gobierno de O Grove, sostiene que llevan «muchos años con estas líneas de financiación de la Xunta de Galicia» las cuales considera que están «totalmente estancadas» y que se mantienen «sin ningún tipo de incremento» en los últimos años.

En caso de que se reciebese una respuesta afirmativa por parte del gobierno autonómico, «permitiría a O Grove no explorar otras vías de financiamiento de este tipo de servicios como las subidas de impuestos o la revisión de determinadas tasas», explica.

Añade que también trasladará esta propuesta de manera formal a la Federación de Municipios y Provincias Galegas (Fegamp) como organismo que representa a todos los concellos «para que se lo hagan saber a la Xunta».