El BNG urge una solución para los horarios del colegio de Rubiáns

El Bloque Nacionalista Galego de Vilagarcía emplaza a la Concellería de Educación que dirige Paola María Mochales a realizar todas las gestiones posibles ante la Xunta de Galicia para lograr el ansiado cambio de horario lectivo en el colegio de Rubiáns. Asimismo, piden al gobierno autonómico que, «deje de echar balones fuera» y acepte las demandas de la comunidad educativa de Rubiáns.

En unas recientes declaraciones, el jefe territorial de la Consellería de Educación aseguró que para cambiar los horarios lectivos del colegio de Rubiáns habría que modificar también los del centro educativo de A Lomba, para de este modo compaginar los horarios del transporte escolar. Pero el BNG considera que esta posibilidad «perjudica a un mayor número de familias usuarias» y descarga sobre estas aceptar o no las demandas de Rubiáns. Por ello, cree que la Xunta no tiene voluntad real de resolver el problema, porque la educación pública, según el BNG, no le interesa lo suficiente.