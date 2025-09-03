Arousa Moza organiza una «andaina» y una carrera solidarias con Ucrania

Vilagarcía acogerá el 27 de septiembre (sábado) la segunda edición de la «andaina» y la carrera solidarias por Ucrania, que organiza la asociación Arousa Moza. El evento se presentó ayer en el Ayuntamiento, indicándose que las inscripciones ya están abiertas a través de la página web emesports.es, con precios que oscilan entre los seis y los doce euros.

La recaudación se destinará íntegramente a la asociación AGA Ucrania. También existe la posibilidad de donar un euro a través de los dorsales solidarios para quienes deseen colaborar pero no puedan participar en las pruebas. «Desde que Arousa Moza propuso la idea de celebrar una prueba con fines benéficos, ha contado con nuestro apoyo», declaró el concejal de Deportes, Carlos Coira. La andaina sale a las 10 de la mañana desde la Praza da Segunda República, e irá hasta el monte Lobeira; el recorrido es de doce kilómetros. Por la tarde, será el turno de los corredores, con pruebas de diferentes categorías por edades. La carrera absoluta es de diez kilómetros. Con el dinero recaudado se financiarán dos proyectos: uno para la retirada de minas y otro para el envío de vehículos sanitarios. La Caixa colabora con la iniciativa.