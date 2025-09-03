Abal logar el compromiso de encender los semáforos de la avenida de Galicia
Mantiene una reunión con los responsables de la obra de Augas ante las quejas vecinales
El Concello de Cambados mantuvo ayer una reunión con los responsables de la empresa y la obra de saneamiento que Augas de Galicia lleva más de un año ejecutando, ante los problemas de seguridad en el tramo de la Avenida de Galicia.
El concejal de Obras, José Ramón Abal Varela, lleva semanas reclamando una solución ante el inminente inicio de las clases. «El encuentro fue productivo. Se acordó que entre esta semana y la próxima se recuperen los semáforos», explicó.
De este modo, quiso enviar un mensaje «tranquilizador» a los vecinos. «Todos estábamos muy preocupados porque hay varios pasos de peatones y había una situación de peligrosidad y de inseguridad vial en una zona donde está el colegio San Tomé y el IES Asorey, más arriba», recordó.
