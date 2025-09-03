275 kilos de alimentos en el Agosto Gastronómico

Tras un sinfín de actividades organizadas a lo largo de todo el Agosto Gastronómico de Valga, el Concello ha logrado recaudar 275 kilos de alimentos y productos de primera necesidad para ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad del municipio.

En la que ha sido la quinta edición del programa valgués, la segunda teniente de alcalde, Carmen Gómez, y el técnico municipal Francisco Jamardo, realizaron el habitual recuento de todos los productos recaudados «gracias a la solidaridad de todos los participantes en los talleres, showcookings y otras actividades gastronómicas que se desarrollaron durante el mes de agosto», comentan sobre los eventos con carácter colaborativo.

Todos estos eran gratuitos, pero los asistentes aportaban un kilo de productos alimenticios, preferiblemente no perecederos, o de higiene para ayudar a personas o familias que pasan por dificultades económicas en Valga.

La recaudación ha recogido pasta de todo tipo, una amplia variedad de legumbres, azúcar, harina, arroz, leche, agua, pescado, frutas y vegetales como productos principales. También se donaron sopas de sobre, conservas de marisco, aceite y vinagre, galletas, cereales, cacao en polvo, zumos, pañales o gel de baño, entre otros elementos.

«El conjunto será clasificado y almacenado por el departamento municipal de Servizos Sociais para su reparto entre las familias sin recursos, en situación o riesgo de exclusión», anuncian desde el Concello.

Respecto a la recaudación obtenida el verano pasado, aseguran que «la cifra es 50 kilos superior» y añaden que «esto demuestra la solidaridad creciente de los participantes», a la que quieren «agradecer sus aportaciones».