Vilagarcía ultima la reparación de sus centros para la vuelta al cole

Con el regreso de las clases a la vuelta de la esquina, los operarios de Vilagarcía cubrieron varias peticiones en los centros escolares. «Hay desperfectos estructurales que se escapan de nuestra competencias y que son responsabilidad de la Consellería de Educación», apuntó Paola María, concelleira de Educación.

La red está conformada por doce centros públicos y «durante los últimos días se ha actuado en todos ellos», aseguran desde Ravella. Cuentan que las peticiones fueron «muy diversas». Pasando del pintado de aulas, hasta reparación de filtraciones, recambio de puertas, baldosas o persianas, entre otros aspectos.

También se han llevado a cabo reparaciones de llaves, sellado de agujeros en las paredes o la revisión de instalaciones eléctricas en los baños de los centros. Además de la revisión de cerraduras, radiadores o tubos fluorescentes.

Explican desde el Concello que una vez finalizado este tramo de reparaciones, arrancan los cuidados de Parques e Xardíns. «El objetivo es la puesta a punto de las zonas verdes, entradas y patios para que presenten un aspecto cuidado y agradable cuando los niños vuelvan a las aulas», sostienen.

Tras varias revisiones y visitas a los centros, Ravella entiende que hay algunas peticiones que «se exceden de las competencias». Por ello, le serán remitidos a la Consellería de Educación «los informes elaborados por la arquitecta técnica municipal en los que se detallan las necesidades detectadas, su urgencia y el alcance de las intervenciones».

En el colegio de Rubiáns «las instalaciones son correctas, pero están obsoletas, sobre todo en lo que se refiere a la fontanería y el saneamiento» por lo que, al tratarse de un edificios de unos 45 años de antigüedad, «se deben realizar obras de mayor envergadura».

En una situación similar se encuentra el CEIP Vilaxoán, argumentan desde el Concello. «La edificación no se fue adaptando a las técnicas de construcción actual», explican.

En el de A Lomba se solicita «como actuación prioritaria» el cambio en el mobiliario de cocina. Por último, en el CEIP Arealonga «se reclama el arreglo de los patios exteriores, que se están hundiendo, además de la necesidad de mejorar la accesibilidad a los mismos».