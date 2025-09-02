Vilagarcía retoma las visitas gratuitas a la isla de Cortegada
REDACCIÓN
La isla de Cortegada será la gran protagonista del mes de septiembre gracias a las visitas guiadas gratuitas del programa municipal «Vilagarcía 100%». Hay 240 plazas disponibles para conocer la isla y la inscripción ya está abierta a través de ticket.vilagarcia.gal.
Con estas actividades, la Concejalía de Turismo, dirigida por Álvaro Carou, busca promover el conocimiento del patrimonio y la naturaleza locales, ya que «muchas veces los propios vecinos desconocemos lo que tenemos a tan solo unos minutos de casa».
Cada vecino de Vilagarcía podrá reservar hasta cuatro entradas, indicando los datos de sus acompañantes. Se otorgarán por orden de solicitud. El Ayuntamiento hace un llamamiento a la responsabilidad: «Si alguien reserva y no puede asistir, le rogamos que cancele su asistencia para que las entradas se puedan distribuir entre las personas que quedan en lista de espera», declaró el concejal de Turismo.
En el programa también hay disponible una ruta por el monte Xiabre.
