La UVI móvil regresa al Hospital do Salnés tras otro verano de protestas

La ambulancia medicalizada ya está de regreso en su sede habitual del Hospital do Salnés, tras su traslado estival al centro de salud de Baltar (Sanxenxo). El vehículo sanitario empezó a operar en Vilagarcía a las nueve de la mañana de ayer, poniendo así el punto y seguido a la polémica por el traslado estival de este recurso.

En este sentido, se da la circunstancia de que en 2026 la Fundación Pública del 061 sacará a concurso el nuevo contrato del transporte sanitario urgente, por un periodo de cuatro años. En ese concurso, el 061 deberá tomar una decisión: o mantener el actual modelo, con una única UVI móvil para toda la comarca, y trasladarla en verano a Sanxenxo; o habilitar un segundo vehículo de asistencia vital avanzada para los meses de verano en Sanxenxo, de modo que la de Vilagarcía pueda permanecer los doce meses en el Hospital.

Esta es la fórmula que defienden trabajadores, sindicatos y partidos políticos como el BNG. En este sentido, en los últimos meses se volvió a cuestionar el desplazamiento de la UVI móvil a Baltar, al empeorar el servicio de urgencias que se presta en Vilagarcía y sus municipios limítrofes.

Una prueba de ello es lo sucedido el pasado viernes en el grave accidente de tráfico de Paradela (Meis), en el que murió un hombre. La UVI móvil tardó más de media hora en llegar al punto, tras anularse la salida del helicóptero medicalizado por mal tiempo.