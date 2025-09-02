Los usuarios de Porto Meloxo vuelven a enfadarse
Lamentan que «nada se sabe de las mejoras anunciadas»
Denuncian que «el puerto lleva más de una semana a oscuras»
Temen que se produzcan accidentes y exigen respuestas
Pescadores y bateeiros que operan habitualmente en el puerto de Meloxo (Concello de O Grove) saltan nuevamente a la palestra para denunciar el «pésimo estado» en que se encuentra esta importante zona portuaria.
Esta vez no se posicionan por la prometida ampliación del dique de abrigo, a pesar de que recuerdan que «las promesas tantas veces realizadas siguen sin cumplirse», sino que se centran en «el abandono absoluto» de la zona portuaria.
Ponen como ejemplo que «estamos sin luz desde hace más de una semana», que la gasolinera «lleva años cerrada» y que los pantalanes para embarcaciones menores «no se reparan».
Como también hablan de que «hay barcos que desde hace tres meses permanecen amarrados entorpeciendo las labores de descarga en el muelle». Para añadir que «nadie hace nada para poner un poco de orden, por lo que parece una ciudad sin ley».
Su preocupación aumenta porque consideran que «en cualquier momento puede producirse un accidente grave a causa del deterioro de las instalaciones». Y si bien reconocen que «en su momento las cosas parecían cambiar, ya que se introdujeron algunas mejoras, ahora vemos que todo vuelve a estar abandonado».
De ahí que algunos mejilloneros resalten que «los ánimos vuelven a estar caldeados» y pidan «soluciones urgentes» a Portos de Galicia, el ente público adscrito a la Consellería do Mar.
Lo último que se supo
El mismo departamento, cabe recordar, que el pasado mes de abril anunciaba que por fin se construirá un dique de abrigo flotante para proteger a la flota de Meloxo frente a los oleajes de corto periodo y dirección Oeste-Suroeste.
Al igual que se comprometía a remodelar las actuales rampas de descarga para facilitar y mejorar este servicio garantizando «su uso seguro en toda condición de marea».
Por aquel entonces el sector del mar urgía la reapertura de la estación de servicio cerrada en el puerto de Meloxo (O Grove) desde tres años antes, al considerarlo crucial para la flota auxiliar de acuicultura y la de pesca y marisqueo. Pero, como se decía antes, esa gasolinera sigue cerrada.
