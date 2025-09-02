Ribadumia mejora su señalización turística
El punto de información turística de Ribadumia, situado en la calle A Torre, cuenta con una nueva imagen corporativa unificada con la red de oficinas de turismo Info Rías Baixas, de la Diputación de Pontevedra. Se trata de una iniciativa que busca crear una identidad común para todos los puntos adheridos, reforzando la cultura de acogida al visitante y facilitando su identificación en todo el territorio.
En el caso de Ribadumia, los trabajos realizados incluyen la instalación de nuevos vinilos interiores, un cartel exterior con información de interés y una bandera de señalización, que permitirán a vecinos, peregrinos y visitantes reconocer de forma rápida este servicio municipal y acceder a la información sobre los diferentes atractivos turísticos de Ribadumia y de toda la comarca de O Salnés. La intención es promocionar todos los recursos del Concello.
