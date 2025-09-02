Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Más reparaciones en Clara Campoamor

M.M.

Vilagarcía

Aunque la obra de humanización no está terminada todavía, la calle de Conde Vallellano (Vilagarcía), desde este mes conocida como Clara Campoamor, fue objeto esta misma tarde de más reparaciones.

Los operarios tuvieron que reponer las losas del piso que estaban partidas a causa del constante paso de vehículos, a pesar de ser una zona peatonal.

Curiosamnte, mientras realizaban esas labores seguían pasando furgonetas a su lado, atravesando así ese espacio peatonal en el que confluyen Conde Vallellano, la plaza de Galicia y la calle de Arzobispo Lago.

