Renuevan las desgastadas defensas del muelle de Ferrazo por 356.000 euros
El Puerto cambiará el modelo y supone mejorar la seguridad operativa actual
La Autoridade Portuaria de Vilagarcía ha sacado a licitación la sustitución del sistema de defensas del muelle de Ferrazo ante el deterioro que presentan los elementos actuales. El contrato sale por un precio de 356.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses.
Las empresas interesadas tienen hasta el 13 de septiembre de plazo para presentar sus ofertas a esta iniciativa. En concreto, se trata del suministro e instalación de 18 defensas en este espacio.
Según el pliego de condiciones, el objetivo es renovar los actuales sistemas de defensas porque «presentan un estado avanzado de deterioro debido a la exposición prolongada a condiciones ambientales adversas y al uso constante durante las operaciones portuarias».
Actualmente, el muelle de Ferrazo dispone de 15 elementos tipo escudo y tres cilíndricos equipados todos con grilletes y cadenas, que «muestran evidentes signos de corrosión, oxidación y desgaste severo, tanto en su estructura metálica como en los componentes de caucho, lo cual compromete su capacidad de absorción de energía y pone en riesgo la seguridad operativa del muelle», siempre según la documentación oficial.
De este modo, el Puerto de Vilagarcía destinará 356.000 euros a cambiarlo todo, sustituyendo los equipos actuales por 18 defensas neumáticas cilíndricas, pues «ofrecen un mejor rendimiento en términos de absorción de energía y durabilidad, además de requerir un mantenimiento menos intensivo».
Adaptas al tipo Ro-Ro
Desde la entidad indican que con esta actuación se garantizará la integridad de las maniobras de atraque y se protegen tanto las instalaciones como las embarcaciones. Además, las nuevas defensas elegidas «han sido diseñadas y seleccionadas específicamente para cumplir con los requisitos operativos en los nuevos buques tipo Ro-Ro que actualmente operan en el puerto».
La misma Autoridade Portuaria recuerda en la memoria del proceso de licitación que se trata de embarcaciones con unas características particulares de maniobra y dimensiones, así que «demandan sistemas de defensa capaces de absorber mayores esfuerzos de impacto y adaptarse a distintos calados y configuraciones de atraque».
