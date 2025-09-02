Recuerdan a Luís Rei con su II Premio de Investigación e Cultura Marítima

Con la finalidad de honrar la figura y la memoria de Xosé Luís Rei Núñez, el Concello de O Grove convoca la II edición del Premio de Investigación e Cultura Marítima. Además, buscan «fomentar la investigación y la recuperación en el campo del patrimonio y la cultura marítima», explican.

Las bases que rigen el premio enuncian que puede optar cualquier persona que presente «un trabajo, en gallego, vinculado con el patrimonio y la cultura marítima y fluvial y/o su recuperación o vinculado con la historia y cultura de O Grove y O Salnés».

Los textos deben ser completamente originales y tener una extensión mínima de 75 páginas y una extensión máxima 150. Debe presentarse en tamaño A4, con tipografía Arial 12 e interlineado 1,5.

Anuncian que se deben presentar cinco copias en papel y una digital antes del 30 de octubre sin que sea reconocible la autoría. El plazo de inscripción estará abierto hasta el propio 30 de octubre.

El jurado estará compuesto por cinco especialistas en el mundo de la cultura marítima gallega e historiadores de O Grove y O Salnés. Uno de ellos será la ganadora o ganador de la edición anterior del premio. Su decisión se dará a conocer a finales de diciembre.

El premio consta de 1.500 euros, financiados por el Plan Máis Provincia y el texto ganador quedará en propiedad del Concello. Los no premiados se podrán recuperar pasados quince días.