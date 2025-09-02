El puerto deportivo de Vilanova introduce nuevas mejoras

El puerto deportivo de Vilanova no deja de mejorar. Esta vez gracias a una ayuda del Instituto Enérxetico de Galicia (Inega) que permite a la firma Marina Náutica Arousa S.L. garantizar la eficiencia energética del edificio central de sus instalaciones.

Lo hace forrando sus fachadas con panel sándwich, para al cual se maneja un presupuesto cercano a los 26.000 euros.

Es una de las muchas obras llevadas a cabo últimamente en esta importante zona portuaria arousana, donde también se instalaron una rampa de acceso y placas solares y térmicas, además de cambiarse las luminarias de los pantalanes y reformarse el cierre de la terraza.

Las instalaciones naútico-deportivas vilanovesas. / FdV

Todo ello acciones tendentes a mejorar y garantizar «la accesibilidad, la eficiencia energética y la seguridad de los usuarios» de estas instalaciones.

Las mismas que fueron elogiadas hace poco más de un año por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, cuando las visitó para conocer en persona otras reformas anteriores y aprovechó aquel acto para destacar la pujanza de la náutica de recreo en la comunidad y elogiar el papel que el puerto deportivo vilanovés juega en la Ruta Xacobea do Mar de Arousa e Ulla.

En aquella visita del presidente autonómico se anunciaban también mejoras como la creación de una estación de movilidad.

Lo cierto es que Marina Arousa ofrece «una amplia de servicios» para que sus usuarios disfruten «al máximo de su estancia», de ahí que disponga de vigilancia 24 horas, wifi gratuita, travelift, finger con luz y agua en todos los amarres, duchas, aulas multiusos –para dar clases de vela, submarinismo, piragüismo y todo tipo de deportes náuticos–, bicicletas gratuitas para que sus usuarios puedan moverse por Vilanova y taller propio, entre otras ventajas.

Sus responsables dicen trabajar cada día «para ofrecer una experiencia náutica cómoda, segura y completa».