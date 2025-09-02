Mar de Santiago culmina el curso con ofertas laborales para sus alumnos

La Xunta y el Concello de Vilanova clausuraron ayer la cuarta edición del Obradoiro de Emprego Mar de Santiago, una iniciativa de carácter dual convertida en una especie de escuela de hostelería en la que se forma a camareros y cocineros. En un sector tan necesitado de personal como es el de la hostelería en la comarca de O Salnés, la mayor parte de los veinte alumnos ya tienen ofertas encima de la mesa para incorporarse a un puesto de trabajo gracias a la formación recibida. De hecho, varios de ellos ya estuvieron trabajando durante el verano, alternando los últimos días de su formación con su actividad laboral en varios establecimientos hosteleros de prestigio.

En esta iniciativa la Xunta de Galicia ha invertido más de 420.000 euros, lo que permitió que los alumnos recibiesen la formación necesaria para poder desarrollarse en sus respectivas áreas, además de encontrar prácticas remuneradas durante toda la duración del curso. En el caso de los alumnos de cocina, se han encargado de elaborar menús para diferentes eventos que se han celebrado tanto en el pazo de Vista Real, donde tiene el Obradoiro de Emprego su sede, como en otros puntos del municipio vilanovés. Además, en más de una ocasión, esos platos que se elaboran durante el proceso de formación del alumnado acaban convirtiéndose en el menú que se sirve en el comedor de Cáritas, entidad con la que el Concello de Vilanova tiene un acuerdo de colaboración.

En lo que respecta a los alumnos del módulo de restaurante-bar, también participaron en diferentes eventos sociales que se celebraron en el municipio arousano, atendiendo las mesas y sirviendo a los comensales, destacando especialmente las visitas de las casas do maior que están distribuidas por la geografía del Concello de Vilanova.

En el acto de clausura también participó Agustín Reguera, delegado territorial de la Xunta en Pontevedra. Este destacó que, solo en la provincia, se pusieron en marcha una veintena de talleres de este tipo, de formación dual, en los que se formaron casi 400 alumnos gracias a una inversión de más de ocho millones de euros. El delegado territorial utilizó su intervención para felicitar a todos los participantes por haber finalizado su formación y recordó que «gracias a este taller, todos cuentan ahora con unas habilidades y conocimientos que les permitirán inserirse en el mercado laboral, con la ventaja de que es un sector que demanda mucha mano de obra».