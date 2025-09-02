Las lluvias facilitan el acceso de los agricultores a la ITV de tractores

El área recreativa de O Barreiro, en Xil, Meaño, acoge desde ayer una de las estaciones móviles de inspección técnica de tractores y demás maquinaria agrícola que recorren la comunidad gallega. Se trata de un equipo de la empresa Supervisión y Control (SyCitv), y estará esta semana, y posteriormente entre el 8 y 12 de septiembre, y entre el 15 y 18 del mismo mes. Será en horario de 9.00 a 13.30 horas por la mañana y de 15.15 a 18.00 horas por la tarde, excepto los días 5, 12 y 18, en que solo se ofrecerá en franja horaria de mañana.

La meteorología adversa que se anuncia para inicios de esta semana se presenta como ocasión propicia, por cuanto se prevé que se pararán muchas labores de vendimia, pudiendo así los viticultores que lo deseen acudir con sus tractores al parque de O Barreiro.

Eso sí, se recuerda que es obligada la cita previa, la cual puede tramitarse a través de la web «www.sycitv.com-cita previa», o por medio del número telefónico 981 928 080.

Después, cuando se recupere el frenesí de la vendimia esta semana, y los afectados que no hayan podido pasar la ITV, no deben perder de vista las próximas visitas de la unidad móvil de la ITV a concellos limítrofes.

Así, estará en Armenteira (explanada del albergue) el día 19 de septiembre, y en el Campo da Feira en Meis entre el 22 y 25. Y, para más holgura, hará lo propio en Sanxenxo entre el 30 de septiembre y el 8 de octubre, atendiendo en el estacionamiento de la iglesia de Vilalonga.

Dos tractores estacionados en la explanada. | T.H.

Y en Cambados, entre el 13 y el 15 de octubre en la explanada del parque infantil O Sineiro en Vilariño. Se recuerda que los vehículos agrarios deben someterse a la ITV a partir de los 8 años de antigüedad, debiendo pasar luego esta inspección con periodicidad bianual. A partir de los 16 años se acortan los plazos, y este tipo de vehículos deberá pasar la ITV cada año.

A la hora de acudir, el tractorista tendrá que ir provisto del permiso de circulación, tarjeta de inspección técnica o certificado de características del tractor o motocultor, seguro obligatorio y cartilla de inscripción agrícola.

De contar la cabeza tractora con atomizador para la aplicación de fitosanitarios, también puede aprovechar para pasar la ITV.