Investigan una reyerta con un herido ocurrida en A Illa

La Guardia Civil tiene abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido en una reyerta que tuvo lugar en la mañana de ayer en A Illa y en la que se habría registrado un herido leve. Los hechos tuvieron lugar en el cruce de las calles Con do Moucho y Sor Aurora sobre las 8.30 horas, cuando un vecino de la zona habría increpado a un repartidor por el ruido que estaba provocando. Durante la discusión, en la que algunos testigos apuntan a que participaron más personas, ambos se habrían enzarzado, teniendo que ser atendido por una ambulancia del 061 uno de los participantes en la reyerta antes de ser derivado a un centro sanitario, aunque sus heridas serían de carácter leve. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de Servizo Vital Básico y una patrulla de la Guardia Civil, que tuvo que calmar los ánimos entre los participantes en la reyerta