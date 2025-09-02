Instalan barreras para evitar la llegada de ceniza al río Chanca
La Xunta coloca 350 metros de cordones de madera y un murete
L. R.
Meaño
La Xunta está instalando en el río Chanca, en Meaño, 350 metros de cordones de madera y 25 de muro de piedra como parte de las actuaciones que está tomando para evitar que las lluvias provoquen arrastres y contaminación en los regatos en la zonas afectadas por los incendios forestales. Así lo anunció ayer el presidente Alfonso Rueda. Cabe recordar que, en O Salnés, está localidad fue la más castigadas este verano.
