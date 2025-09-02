Dos hombres salvan a un septuagenario atrapado en un incendio en Vilagarcía

Dos hombres salvaron ayer a un septuagenario con discapacidad que había quedado atrapado en el incendio de la casa de Vilagarcía en la que estaba veraneando con su familia. El fuego se originó sobre las 14.30 horas, en una vivienda de alquiler vacacional de la calle A Escardia, situada en las inmediaciones de la estación de tren. Presuntamente, empezó en el mantel de una mesa camilla situada en la planta baja, y que prendió debido a la proximidad a un brasero.

La casa, denominada Miña Terra, pertenece a un empresario de Barbanza, y estos días estaban varaneando en ella una familia de Madrid, todos ellos de edad avanzada, y dos cuidadoras. Al parecer, el brasero lo encendió el hombre con movilidad reducida, y en el momento en que se percató del incendio estaba en el piso superior de la casa. Como necesita silla de ruedas para moverse y no podía salir por sus propios medios, se acercó a un balcón para pedir ayuda desde allí.

Momento en que son atendidos los afectados. / Iñaki Abella

Un hermano suyo, que estaba en la huerta, trató de entrar en casa y de sofocar el fuego con unas mantas, pero el incendio se había extendido con rapidez debido a que los pisos eran de madera. Fue entonces cuando unos vecinos que estaban comiendo en la casa colindante escucharon los gritos pidiendo ayuda y no dudaron en entrar en la casa en llamas y en sacar a pulso al septuagenario. Los vecinos se volcaron con los afectados, ofreciéndoles comida y alojamiento temnporal.

Un momento del operativo de extinción. |

La densa humareda era visible desde varios puntos de la ciudad. El incendio obligó a movilizar al Servicio Municipal de Emerxencias, a los Bombeiros do Salnés y a las policías local y nacional.

No hubo que lamentar heridos graves, pero la casa sufrió daños estructurales gravísimos, pues el techo se derrumbó y solo quedaron en pie las paredes de piedra. Pasadas las ocho de la tarde, los equipos de extinción permanecían en la vivienda, procediendo al desescombro y aseguramiento de la estructura. También ardieron todos los enseres y artículos personales de los afectados.