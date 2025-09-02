Gardacostas activa la alerta anticontaminación por el hundimiento de un barco en As Sinas

El Servizo de Gardacostas de Galicia activó el pasado fin de semana la alerta anticontaminación a causa del hundimiento de una embarcación de recreo en las inmediaciones de la playa de As Sinas, en Vilanova de Arousa. La situación en la que se encontraba la embarcación, que comenzó a escorarse en la tarde del pasado sábado, motivó al servicio dependiente de la Xunta a movilizar al buque «Ría de Vigo», especializado en la lucha contra la contaminación marina, al detectarse una fuga de combustible.

Los efectivos autonómicos procedieron a cercar el barco con barreras absorbentes y material anticontaminación diverso, así como a realizar tareas de dispersión mecánica para evitar que la mancha de gasóleo, que estaba derivando mar adentro, pudiese alcanzar los polígonos de bateas más próximos a la zona de As Sinas. Los agentes también realizaron la pertinente investigación, en colaboración con la Policía local de Vilanova, para intentar localizar a los propietarios de la embarcación, a fin de instarles a que tomasen medidas y acciones necesarias de manera urgente. Entre esas medidas, la del reflotamiento del buque y ponerlo en un lugar o puerto seguro.

La embarcación lleva años amarrada en las inmediaciones de la playa de As Sinas, donde se ha convertido prácticamente en un elemento más del paisaje y es utilizada por los marineros como punto de referencia para trabajar en el marisqueo a flote. No es la primera vez que protagoniza un incidente de estas características, pero en la anterior ocasión, el temporal rompió sus amarres y acabó varando en la playa próxima, sin causar ningún accidente o vertido que hiciese necesaria la intervención de Gardacostas..