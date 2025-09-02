La Festa da Ameixa Roxa de A Illa sobrevive a la lluvia

La lluvia se convirtió en el principal enemigo de la Festa da Ameixa Roxa da Illa el pasado fin de semana, especialmente el sábado, ya que provocó una menor afluencia de la que se esperaba. Pese a esa situación, las carpas de O Cantiño tuvieron un importante movimiento de comensales, especialmente en la jornada del domingo, donde las condiciones meteorológicas mejoraron de forma notable, lo que ayudó a que la organización ,el Clube de Ximnasia Rítmica Arousa, vendiese gran parte de los 500 kilogramos de producto que se encontraban en sus fogones. El club de Ximnasia Rítmica regresa el próximo fin de semana a O Cantiño para asumir la organización de la Festa do Polbo.