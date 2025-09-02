EU clama por la vuelta de la obra «O Adeus» a O Cavadelo
El grupo municipal de Esquerda Unida reclama al gobierno de Vilagarcía «que aclare cuál es su intención con la escultura O Adeus», creada por el artista César Lombera. La pieza, que estaba situada en el parque de O Cavadelo, fue retirada durante las recientes obras de remodelación y creación del nuevo skate park.
Desde EU recuerdan que «el ejecutivo local se comprometió en varias ocasiones a reubicar esta pieza, concebida expresamente para el emplazamiento que ocupaba en el parque», y que, aseguran «constituye un símbolo reconocido de nuestra memoria colectiva y de la experiencia emigrante vilagarciana».
La vuelta de la escultura a su lugar original «no es una cuestión de coherencia política e institucional, sino una decisión avalada por razones artísticas, patrimoniales y de personalidad de nuestro municipio», argumentan desde Esquerda Unida. «Tan solo hace falta recordar lo sucedido con otros elementos patrimoniales de Vilagarcía como el obelisco y otros muchos», que con las continuas reubicaciones «contribuyeron a la pérdida de identidad y personalidad», relatan.
«La escultura fue construida con el espacio de O Cavadelo y con el mar de fondo, como elementos centrales de su significación», expresan.
Por ello, «solicitamos al gobierno local que concrete qué va a hacer con ese espacio y con la reposición de la pieza, garantizando así que O Adeus regrese al lugar para el cual fue concebido».
