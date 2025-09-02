Emgrobes anima el regreso a las aulas con 150 euros en premios

La llegada del mes de septiembre provoca que muchas familias se lancen a las tiendas para preparar de la mejor manera posible a sus hijos de cara al curso escolar. Por ello, la Asociación de Comerciantes y Empresarios Emgrobes, ha presentado una campaña de vuelta al cole, promocionando el comercio local.

Así, los comerciantes pretenden «continuar con su labor de promocionar y dinamizar, aumentando el consumo en el municipio, por lo que lanzan esta campaña coincidiendo con la fecha en la que se realizan las compras para la vuelta al cole» sostienen.

Desde ayer y hasta el 14 de septiembre, las compras en el comercio local «tendrán premio pensado para el disfrute de los niños», explican.

Un sorteo como innovación

Como novedad añaden un sorteo presencial para todos los clientes que lleven su boleto entregado por los establecimientos a cambio de sus compras. Pequeños y mayores deben entregar a los organizadores durante la fiesta, los tickets numerados, y el día 14 se llevará a cabo el sorteo de 150 euros en vales de compra.

Al finalizar la campaña, si el tiempo no lo impide, «se premiará la fidelidad de los vecinos que consuman durante estos días con una fiesta dedicada a los niños», adelantan.

Desde la asociación de comerciantes esperan «conseguir que los vecinos y vecinas de O Grove sigan confiando en estas campañas y consuman todos los productos necesarios para comenzar el nuevo curso».

Entre los más de 80 establecimientos participantes «se han repartido unas 3.000 invitaciones», por lo que Emgrobes confía que «el próximo día 14 los clientes puedan disfrutar de una gran fiesta de vuelta al cole».

Además, desde la asociación recuerdan que siguen con la organización de «todas las acciones promocionales de cara a la Festa do Marisco y la Festa da Centola, tanto para comercio como para turismo, hostelería y mar».