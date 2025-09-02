Emerge la muralla de la puerta marítima del Alobre y el Incipit hará un muestreo «inédito»

La excavación arqueológica en la puerta marítima del Alobre marcha a buen ritmo y ya ha sacado a la luz un tramo de unos cuatro metros del amurallamiento que sostenía este acceso. Además, esta semana desembarcará en el yacimiento un equipo del CSIC-Incipit para realizar una macrotoma de muestras en una iniciativa «inédita» en la arqueología gallega, porque será generalizada, recogiendo desde sustratos hasta restos de animales que luego analizarán diferentes expertos.

El director de la campaña, Israel Picón, explica que su singularidad tiene que ver con que se hará en una acción única y centralizada. En este caso, bajo la coordinación de la doctora María Martín Seijo, perteneciente a este Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit) y que conoce bien el yacimiento de Vilagarcía, pues dirigió los trabajos de 2019. «Recogerán desde muestras óseas de posibles restos de consumo animal, hasta conchas, morteros utilizados en las construcciones, de tipo edafológico -del suelo-… El objetivo es conseguir aún más datos para realizar una cronología lo más aproximada posible de los momentos de uso», detalla.

Después, se repartirán entre diferentes especialistas para alcanzar unas conclusiones sobre cuestiones como, por ejemplo, qué productos se consumían y a qué estaba destinada la cetárea romana. «Tenemos pequeñas muestras de sardinas, pero hay unas seis cubetas y en cada una hay una especie diferente, así que esperamos saber qué tipos de pescados y bivalvos había», añade el arqueólogo. Sin olvidar que durante acciones anteriores se descubrieron unas estructuras de combustión a modo de «parrilladas» en los que estos moradores abrían berberechos. Lo que no esperan es más restos humanos de la necrópolis de Arealonga en este punto de la calle Valle-Inclán.

Todo esto se desarrollará mediante un convenio entre la empresa A Citania y este instituto perteneciente al CSIC y siempre como parte del proyecto financiado por la empresa Mercadona para conocer más sobre el pasado de la ciudad que se esconde en esta parte baja del castro de Alobre.

Detalles

Cabe recordar que está ceñido a una superficie de unos 150 metros cuadrados comprendidos entre la puerta marítima perteneciente a la Edad de Hierro –uno de los hallazgos más recientes y sorprendentes– y la factoría romana, separadas por 800 años. De hecho, el fin último es conocer cómo se fueron entralazando las diferentes etapas históricas.

Esta nueva campaña arrancó hace un mes, pero lleva una semana de verdadera indagación porque los trabajos previos de retirada de los áridos protectores del yacimiento, aplicados tras finalizar las anteriores, «han sido labores muy delicadas» y han llevado su tiempo. Empezaron con la puerta marítima, la única documentada en el noroeste peninsular, según los expertos, y ya han encontrado cosas interesantes.

Picón indica que ha salido a la luz un tramo de entre cuatro y cinco metros del amurallamiento que sostendría este acceso por el mar que tenía el castro, con su rampa para barcos incluida. Según el director, «presenta un mejor estado de conservación del que se podría suponer de inicio y se ve un amurallamiento potente, muy ancho, de buena factura y apoyado en el sustrato con unos bolos enormes; está bien cimentado».

Así, irán abriendo el suelo hacia la cetárea, que en la anterior campaña solo fue objeto de una pequeña, documentando la planta, y será ahora cuando se examine por completo.

Cabe recordar que el plazo de duración de los trabajos es de tres meses y lo ejecuta un equipo de ocho personas, dando continuidad a este examen al origen de la ciudad iniciado hace seis años, que ya ha dado alegrías y en el que se debe incluir el trabajo realizado en la parte superior del castro –la conocida de siempre– por el Incipit, como parte del convenio con la Diputación.

Así, se ha demostrado que el castro tenía un perímetro mayor del esperado, llegando al mar, y que podía tener una gran población, además de ser un lugar habitado durante casi mil años.