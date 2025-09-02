Clamor meco: «Si se recepciona A Toxa, que se municipalicen Beach Club y Golf»

En A Toxa hay propietarios que insisten en pedir al Concello de O Grove que recepcione la isla. La Plataforma Por La Toja, sin ir más lejos, vuelve a reclamar que la administración local se haga cargo de asfaltados, alumbrado y cargos similares.

Las posiciones, enfrentadas, están sobre la mesa desde hace años, pero parecen empezar a generar más división de lo que suele ser habitual, sobre todo desde que se estudia la vía alternativa de la creación de una Entidad Urbanística de Conservación.

Algo que no agrada a todos los propietarios, ya que temen que el grupo hotelero Hotusa se cargue de poder, teniendo en cuenta la representación mayoritaria que ostenta en la isla.

El emblemático Gran Hotel La Toja presenta sus remozadas instalaciones e inicia nueva etapa / Muñiz

Ante estos movimientos, algunos vecinos y empresario de O Grove lo tienen claro: «Si hay que recepcionar A Toxa y pagar con nuestro dinero el mantenimiento de unas calles, jardines y demás elementos que hasta ahora tienen cerrados y son de uso privativo, lo que hay que hacer también es municipalizar instalaciones como el Beach Club y el Real Club de Golf La Toja».

Lo que quieren decir es que «si el Concello tiene que hacerse cargo de la isla no puede hacerlo solo de los gastos, sino que también tendrá que quedarse con parte de los beneficios».

Estas son algunas de las reflexiones que plantean los mecos, algunos de los cuales esgrimen que «lo que es una urbanización privada en los tiempos de esplendor, tiene que seguir siéndolo ahora que las cosas ya no van también, porque no tenemos por qué pagar los demás sus platos rotos».

Inauguración del Beach Club La Toja. / MUÑIZ

Dan así la razón al alcalde, José Cacabelos, que descarta recepcionar la isla «mientras no esté en perfectas condiciones».

Alegan que pagan impuestos

La Plataforma Por La Toja insiste, no obstante, en que «el mantenimiento de los accesos, viales, alumbrado y servicios básicos en la isla son de competencia municipal, tal y como establece la legislación vigente, pues garantizan el derecho constitucional de acceso al mar y se financian mediante los impuestos y tasas que ya abonan residentes y negocios».

En relación con esto sugieren que «la ley gallega del litoral y el reciente traspaso de competencias a la Xunta refuerzan la protección del dominio público marítimo-terrestre, pero no eximen a los concellos de sus obligaciones en materia de servicios urbanos».

Dicho de otro modo, que el ayuntamiento «debe ocuparse de viales, alumbrado, aceras, limpieza y recogida de residuos», mientras que a la Xunta corresponde «la regulación y protección del litoral y sus servidumbres».

Resurgir del Beach Club y la isla de A Toxa / Manuel Méndez

Por su parte, «los propietarios privados deben mantener parcelas, edificios, jardines y la seguridad privada de la isla».

e este modo, considera Por La Toja, «se asegura el acceso universal a la costa, igualdad en la prestación de servicios y sostenibilidad en la isla».

En resumen, que «los vecinos pagan impuestos que deben traducirse en servicios básicos a cargo del Concello, la Xunta debe proteger el litoral y los privados debemos mantener lo nuestro, incluidos hoteles , jardines y campo de golf».