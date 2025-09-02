Un centenar de coches clásicos recorrerán Meis el domingo

Un centenar de coches clásicos recorrerán el municipio de Meis el próximo domingo mientras participan en la II Concentración de estas características que se celebra en el municipio. El evento se presentó ayer en el Concello y espera reunir a cerca de un centenar de vehículos que se concentrarán en el Campo de A Boca de Paradela sobre las 10.00 horas para iniciar un recorrido por gran parte del municipio, especialmente por la parroquia de San Lourenzo. Sobre las 12.00 horas está contemplada una parada técnica en la plaza de España de O Mosteiro, que incluirá un pequeño pincho para los participantes. Los coches estarán expuestos durante una hora en la plaza de O Mosteiro para que puedan ser observados por los curiosos que quieran ver algunas de las maravillas que participan en el evento.

A continuación, los vehículos regresarán al Campo da Boca de Paradela para celebrar una comida de confraternización. En esta iniciativa se cuenta con el respaldo de la Comunidade de Montes de Paradela y del Concello de Meis.

En la concentración, en la que ya hay inscritos más de 70 vehículos, participarán coches clásicos llegados desde toda la geografía gallega. A ellos se sumarán, al menos, dos motocicletas con sidecar, que estarán en Meis por primera vez. No faltarán Mercedes clásicos, Seat 600, Renault 121 o Seat 127 entre otros muchos