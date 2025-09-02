Cambados ofrece una lista casi interminable de cursos online gratuitos

El Concello de Cambados y la empresa Foro de Formación han alcanzado un acuerdo para ofrecer a los vecinos una lista casi interminable de cursos online gratuitos. Se trata de un programa que forma parte del catálogo de la Fundación Estatal para la formación y el empleo y que está financiado con fondos europeos.

El concejal de Ensino, Liso González, se mostró satisfecho por la consecuencia de esta oferta porque son iniciativas «que normalmente se ofrecen en las grandes capitales» y además, se trata de cursos con certificado oficial: «Tienen el aval del Sepe y están muy bien valorados en el ámbito laboral», añadió.

Hay formaciones de todo tipo y duraciones. Desde las 30 hasta las 200 horas y de materias tan diferentes como las nuevas tecnologías, hasta la extinción de incendios, limpieza industrial hasta innovación en panadería, temas de igualdad y un largo etcétera. El enlace para la inscripción y todo lo necesario puede encontrarse en las redes sociales y la web municipales.