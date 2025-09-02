Bodegas Martín Códax abre a las visitas su viñedo experimental

Bodegas Martín Códax ha dado un salto en su proyecto enoturístico y a partir del jueves también abre a las visitas su finca experimental de Pé Redondo, donde desarrolla uno de los proyectos de I+D vitícola más importantes de Galicia.

Se trata de un formato exclusivo de visitas guiadas y en grupos reducidos en las que los visitantes podrán recorrer diferentes zonas, conocer los ensayos en curso y disfrutar de sus vinos. «Una experiencia única que muestra cómo la ciencia y la tradición se dan la mano para preservar el carácter del albariño y anticipar el futuro de la viticultura atlántica».