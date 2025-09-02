Una batea «centinela» de la ría de Arousa monitoriza en tiempo real el cultivo del mejillón gallego

La Consellería do Mar ya tiene activa una herramienta tipo visor para consultar a tiempo real diferentes variables que influyen en el cultivo del mejillón y que forma parte del proyecto «Bateas». Es posible, entre otras cosas, gracias a los sensores instalados en un parque de cultivo de la ría de Arousa.

La Xunta puso en marcha esta nueva actuación para comprender mejor las condiciones ambientales que influyen en la productividad de las bateas, para afrontar los desafíos a los que se enfrenta el sector en los últimos años, además de establecer un canal de comunicación entre los bateeiros y la administración.

Cabe recordar que la desarrolla a través del Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar) y una de las cuestiones más destacadas ha sido la implantación de un sistema de recogida sistemática de información ambiental a través de una batea arousana equipada con sensores, que hace las funciones de un centinela. Además, se cuenta con la colaboración de sus dueños.

Más concretamente, se le han instalado unos equipos de monitorización que permiten realizar un seguimiento en tiempo real de parámetros como la temperatura y la salinidad del agua a diferentes profundidades, así como datos meteorológicos y la variación de peso de las cuerdas de mejillón. La información se completa con otros datos que se recuperan periódicamente durante las visitas de mantenimiento, como los relativos a la turbidez o la fluorescencia.

Esta monitorización continua «permite realizar un seguimiento detallado de la evolución de las condiciones ambientales en paralelo al crecimiento del mejillón en las cuerdas», detallaron desde el departamento dirigido por Marta Villaverde.

Todos estos datos pueden consultarse en la web de recursos del proyecto Apromex. De hecho, las mismas fuentes destacaron que «Bateas» es un complemento a esta iniciativa, liderada por el Centro de Investigacións Mariñas de Galicia (CIMA) y que está centrada en la evaluación de la disponibilidad de mejilla, y también el programa «Capacitamex», una serie de obradoiros dirigidos a los productores para la transmisión del conocimiento obtenido.

De hecho, otro de los pilares de trabajo de todas las líneas impulsadas para este sector en concreto es la creación de un canal de comunicación bidireccional que facilite el intercambio de información entre el sector y la Xunta. De este modo, se «va recogiendo información de primera mano sobre el estado de los cultivos y transmitiendo a la administración las necesidades y prioridades de los bateeiros». Así, «se promueve una gestión más ágil, eficiente y basada en datos objetivos, contribuyendo a la sostenibilidad del sector y a la consolidación de Galicia como referente en la producción», destacaron las mismas fuentes autonómicas.