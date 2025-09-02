La asociación Breogán cuestiona la dirección única hacia Fontecarmoa

La asociación de vecinos Breogán cuestiona el cambio de tráfico en la calle de subida hacia el pabellón y la piscina de Fontecarmoa, que entra hoy en vigor. El colectivo agradece al gobierno de Vilagarcía que «actúe e intente dar soluciones a las demandas de los vecinos», pero cree que en esta ocasión se han equivocado con la propuesta elegida, y que el resultado puede ser peor.

El Ayuntamiento convertirá hoy la calle que sube desde O Piñeiriño hasta el complejo deportivo de Fontecarmoa en un vial de sentido único, de modo que solo se podrá subir hacia Fontecarmoa. El carril de bajada quedará inutilizado para los coches mediante la colocación de bolardos. De este modo, se creará un paso peatonal ancho y más seguro.

Mientras, los vehículos que bajen desde Fontecarmoa hacia el centro de Vilagarcía, deberán desviarse ahora hacia Sobradelo, o ir por la pista que va hacia la rotonda del Vial del Puerto, y una vez allí tomar esta carretera con destino al centro urbano. En consecuencia, deberán recorrer mucha más distancia.

El Concello explicó el fin de semana que adoptan esta decisión a petición de la asociación de vecinos y de la de padres de alumnos del colegio de O Piñeiriño, que se quejaban de la falta de seguridad vial en el entorno de la escuela. Sin embargo, desde el colectivo Breogán consideran que la solución propuesta es errónea.

«La reciente decisión de desviar todo el tráfico, incluidos autobuses escolares y vehículos de gran tamaño, por un vial estrecho y poco preparado para tal volumen circulatorio supone un nuevo riesgo», aducen en un comunicado. «Lo que pretendía ser una mejora en seguridad puede acabar generando situaciones de peligro diario para los vecinos, especialmente para quien se desplaza a pie o en bicicleta», añade.

La asociación Breogán insiste en que es necesario mejorar la seguridad vial en ese entorno, pero plantea que debió optarse por una fórmula como la utilizada junto al colegio de A Lomba, donde se retranqueó un muro. «La propuesta defendida por esta asociación desde hace años fue clara en todas las reuniones mantenidas con el gobierno local y con el resto de partidos: el retranqueo del muro que limita el acceso al pabellón, que permitiría ampliar la calzada sin desviar el tráfico».