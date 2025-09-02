Arousa Moza organiza una jornada solidaria por Ucrania
El Ayuntamiento de Vilagarcía y la asociación Arousa Moza presentan hoy la segunda edición de la Carreira e Andaina por Ucrania, una actividad que organiza el colectivo juvenil y que se celebrará el 27 de septiembre. La presentación es hoy, con representación de Arousa Moza, el Concello y la entidad bancaria La Caixa.
