Agua y color en Castroagudín

La localidad vilagarciana de Castroagudín finalizó ayer sus fiestas de San Roque con las actividades más vistosas del programa, como fueron la fiesta del agua o el desfile de carrozas.La primera se celebró pese a la constante amenaza de lluvia y el ambiente fresco. Pero eso no fue suficiente para desanimar a los vecinos que salieron a la calle con cubos, pistolas de agua y mangueras, dispuestos a empapar a todo aquel que se pusiese por delante. Después de las comidas familiares, ya a media tarde, salió el desfile de carrozas.

La comisión de fiestas no las tenía todas consigo, tras los fuertes y repentinos chaparrones de la mañana, pero finalmente el tiempo dio un respiro por la tarde y permitió la salida de estas coloridas y vistosas composiciones montadas sobre pequeños motocultores y hasta quads. Algunas familias trabajan durante meses en la decoración, los trajes y hasta la animación de su grupo, y mantienen en riguroso secreto la temática elegida, de modo que no es hasta la salida de la marcha cuando se conocen los modelos.

Carroza dedicada a los vikingos. / Iñaki Abella

Ayer, salieron algo más de media docena de carrozas, que representaban desde superhéroes hasta hordas de vikingos, pasando por un festivo grupo hawaiano o un equipo de tenistas cuyas raquetas eran sonrientes emoticonos. La comitiva, que encabezaba la charanga Fanfarria Furruxa, recorrió las diferentes calles de la aldea.

La fiesta finalizó con una verbena, amenizada por dos de las mejores orquestas gallegas del momento, como son Gran Parada y Charleston Big Band. La comisión hace un balance muy satisfactorio, teniendo en cuenta que la meteorología del fin de semana fue muy poco propicia. El sábado, de hecho, estuvo lloviendo hasta medianoche. La verbena, aún así, aguantó y hubo mucha gente.