Temen la muerte del árbol que el pueblo salvó en referéndum en 1997

Todo parece indicar que se está muriendo el centenario y gigantesco plátano híbrido de A Cubela, en el Concello de Meaño, considerado todo un símbolo de la localidad.

Sus hojas ya comenzaron a caer el pasado verano, pero el proceso se ha agudizado desde la última primavera, hasta el punto de ofrecer hoy en día una estampa muy diferente a otra anterior y aún reciente, con el árbol aún pujante, pleno de hoja y esplendor, ofreciendo una generosa sombra que hoy ya no brinda.

Desde hace años, su crecimiento y lo mucho que engordó su tronco le hicieron empezar a invadir poco a poco la carretera PO-303.

Esta circunstancia ha propiciado todo tipo de opiniones y planteamientos por parte de vecinos y políticos, barajando tanto la posibilidad de sacrificarlo en aras del progreso, o bien, conservarlo como legado de un pasado común.

Una imagen del árbol tomada el mes pasado. / T. Hermida

Cuando, ante la estampa de deterioro actual, se les pregunta a los lugareños, unos lamentan que «el árbol se muere», mientras que otros apuntan que «alguien lo está matando».

Sea como fuere, la salud de este mítico plátano todavía no ha asomado del todo en el mundillo político, tal como hizo –y con fuerza– a finales de los años noventa.

Jorge Domínguez

No en vano, por aquel entonces fue indultado gracias a un referéndum vecinal, herramienta a la que recurrió el entonces alcalde, Jorge Domínguez. De ahí que aún permanezca hoy en pie, aunque quizás por poco tiempo.

El centenario plátano híbrido se erige a pie de carretera hasta los 20 metros de altura, con una circunferencia del tronco que, 40 centímetros por encima de su base, alcanza los 5,50 metros.

Es el último de una saga de ocho o diez árboles de su especie que, en fila, mostraban su egregia estampa a la entrada de Meaño para recibir al visitante, imagen que aún rememoran los ancianos. Su plantación, por reseña oral legada de sus ancestros, se remonta, cuando menos, al año 1910. Pero puede que se plantara antes.

El lucido aspecto del árbol hace dos años. / T. Hermida

En la década de los sesenta, evocan los lugareños de más edad, aquella sarta de árboles «cayó en manos de un mal podador de los servicios de mantenimiento de la carretera».

Por esa u otras causas –quizás por envenenamiento, dado que su hoja caída era molesta en otoño en fincas colindantes–, aquella hilera fue menguando.

Así, a medida que morían los árboles, la bucólica estampa de bienvenida fue languideciendo. De todos aquellos, éste es el que único ejemplar que se mantiene en pie.

Corría el año 1997 cuando el Concello de Meaño y la Xunta de Galicia trabajaban en las obras de ampliación y mejora de la PO-303.

Pegado a la calzada

A la par, se estaban construyendo también las aceras que subían desde el centro de Meaño hasta las inmediaciones de la hoy Autovía do Salnés.

El tronco de este célebre árbol quedaba al lado de la calzada, y su coincidencia con la intersección del vial procedente de Outeiro en ese punto, hacía pensar al gobierno local en sacrificarlo para dar continuidad a la acera y facilitar la ampliación de la carretera.

Pero las valoraciones vecinales y el posicionamiento del entonces edil de la parroquia, Elías Castro, en favor del árbol, llevó a que el alcalde decidiera que fuera la ciudadanía la que se posicionara sobre la controversia.

La propuesta se aprobó en sesión plenaria, acordando la Corporación la celebración de un referéndum entre los vecinos de la parroquia de Meaño para dictaminar sobre la cuestión.

146 viviendas

Fue una consulta insólita –y la única habida– en la que estaban llamados a participar los vecinos de las entonces 146 viviendas de la parroquia, pudiendo emitirse un voto por domicilio.

La consulta se celebró a inicios de abril de aquel 1997 y requería un mínimo de 74 votos para que fuera vinculante.

En aquel referéndum votaron 81 domicilios y el escrutinio, celebrado de forma pública el 10 de abril de 1997 en el salón de plenos, registró que votaron a favor de mantener el árbol 48 vecinos (55,45%), mientras que 33 (44,5%) optaba por talarlo.

Camino del camposanto

Así las cosas, la voluntad popular indultó a este simbólico árbol, otorgándole, por lo de pronto, 28 años más que le hicieron superar de forma holgada el siglo de vida.

Tiene en su haber, amén de ser considerado un símbolo, haberse convertido en un referente indicativo para guiar al visitante que pregunta.

Pero además, el árbol ha sido testigo de centenares de cortejos fúnebres de los parroquianos desde la construcción del actual cementerio de Meaño, situado desde 1968 en el paraje de A Tomada Grande, lo que hace que el gran árbol se sitúe en el recorrido desde la iglesia parroquial al camposanto.