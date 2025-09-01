Ribadumia asume que habrá represa en el río para A Toxa y exige garantías

El Concello de Ribadumia comienza a asumir que la represa de Cabanelas, diseñada para evitar el efecto de las mareas en la captación de agua para la isla de A Toxa, será una realidad más pronto que tarde. La decisión de Augas de Galicia de autorizar la obra de una represa permanente dejaría al Concello sin mucho margen de maniobra para oponerse por lo que las acciones en las que se están trabajando en estos momentos es en garantizar la actividad deportiva que se practica unos centenares de metros más abajo del punto donde se quiere construir esta infraestructura, el piragüismo.

David Castro, alcalde de Ribadumia, espera mantener en los próximos días un encuentro a tres bandas en el que, además del Concello, estén presentes la empresa y representantes del club a fin de conseguir garantías de que «la represa no suponga un contratiempo para la actividad que viene desarrollando el club desde hace tres décadas, una actividad que no solo da a conocer el nombre de Ribadumia a nivel nacional e internacional, sino que también ha deparado muchos éxitos para este municipio». Castro insiste en que «si el proyecto de la represa ha pasado los estrictos filtros que marcan los técnicos de Augas de Galicia para este tipo de construcciones, poco margen de maniobra nos queda al Concello para oponernos, pero eso no puede suponer un perjuicio para una entidad como el Náutico O Muíño; si eso ocurre, ni club ni Concello estaremos cómodos con esta actuación, por eso queremos encontrar fórmulas que permitan la convivencia entre ambas actividades, porque entendemos que el suministro de agua para una población es importante, pero para nosotros, también lo es que se mantenga el piragüismo».

La construcción de una represa permanente en el Umia a la altura de Cabanelas lleva años gestándose ya que la actual, de carácter provisional, acababa siempre arrollada cada invierno a causa de las riadas en la zona, convirtiéndose más en un problema que en una solución tanto para la propia empresa como para las actividades que se desarrollan más abajo. No en vano, la mayor parte de las piedras que han sido arrastradas por las corrientes han modificado el lecho del río más abajo.

El proyecto ya se intentó acometer en 2015 pero se encontró con el rechazo frontal del propio concello y de diferentes colectivos, que consideraban que la construcción de una represa permanente en el río Umia iba a provocar un daño importante al cauce del río y dificultaría actividades como la que realiza el Club Náutico O Muíño. En aquel momento, el proyecto quedó aparcado, pero se retomó en 2023 y fue superando todas las trabas administrativas hasta que Augas de Galicia dio su autorización, un año después, a ejecutar las obras. En principio, estas todavía no cuentan con una fecha de inicio, aunque todo apunta a que se acometerán en próximos meses.