Este es el programa del congreso europeo de cofradías enogastronómicas
Pretenden utilizar O Grove como escaparate mundial
Habrá promoción de la ría, O Salnés, Santiago, Lalín y Pontevedra
Las cofradías enogastronómicas del viejo continente tienen la mirada puesta en Arousa. Más concretamente, en O Grove, donde esperan reunirse a finales de noviembre y van a protagonizar un ambicioso programa de actividades a desplegar tanto en la ría y la comarca de O Salnés como en Pontevedra, Santiago y otros puntos de Galicia.
Su intención es utilizar esa foro como escaparate mundial, dando a conocer a través del mismo todo tipo de productos agroalimentarios de calidad a través de conferencias y degustaciones.
Es el XXII Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas (Ceuco), que va a reunir entidades de Francia, Italia, Bélgica, Grecia, Alemania, Portugal y España, y cuyos actos centrales van a tener lugar los días 27, 28 y 29 de noviembre, gracias a que la Cofradía do Centolo Larpeiro, que ejerce como anfitriona, renunció a celebrar en esas fechas su Gran Capítulo, que cada año tiene lugar, precisamente, el último fin de semana de ese mismo mes.
FARO DE VIGO ha tenido acceso al programa de actos previsto, del que se desprende que las actividades empezarán a desarrollarse el día 24 de noviembre, es decir, solo dos semanas después de que comience la campaña de pesca del centollo, omnipresente en esta celebración.
Este es el resumen de dicho programa:
- 24 de noviembre: Día de Pontevedra
Se prevé el traslado en autocar para visitar la ciudad de Pontevedra y Combarro, y tanto un almuerzo como una cena con gastronomía gallega tradicional.
En el programa se incorpora tanto el listado de precios de esta y demás actividades como detallada información sobre los lugares a visitar.
De la ciudad del Lérez se dice en el programa remitido a los socios de Centolo Larpeiro que es «una ciudad monumental de arte e historia cuyo centro histórico es, tras el de Santiago, el más importante de Galicia».
Para añadir que «lo más destacable de Combarro es su zona vieja, donde se halla una gran cantidad de hórreos y cruceros, además de la iglesia parroquial».
- 25 de noviembre: Día de O Grove
Incluye traslado en autocar y visitas al Acuario de Punta Moreiras, al Museo de la Salazón y a la ruta de las esculturas de su entorno, además de recorrido por San Vicente do Mar, A Lanzada y A Toxa. Habrá «almuerzo de hermandad» y cena con gastronomía gallega tradicional.
Con fines promocionales se indica que Punta Moreiras «es una pequeña península de O Grove ubicada muy cerca del pequeño y tradicional puerto y villa marinera de Meloxo, donde descansan también los restos de una antigua industria pesquera de origen romano».
Para añadir que «esta costa fue aprovechada para la instalación de conserveras y salazones junto al mar, sobre todo de origen catalán, llegando a existir en las cercanías hasta ocho fábricas de sardinas y secado de pulpo».
- 26 de noviembre: Día de O Salnés
Traslado en autocar con visita guiada a la bodega Pazo Baión, cata de vinos allí mismo y almuerzo que consta de pulpo «á feira», empanadas, quesos gallegos, mejillones al vapor, pinchos de croca, vieiras al estilo Ruta Jacobea, rape con almejas en salsa marinera, surtido de postres caseros y vinos como el albariño «Pazo Baión», además de cerveza de barril y mostos gallegos.
- 27 de noviembre: Día de Galicia
Visita a Santiago que incluye traslado en autocar, peregrinación por un pequeño tramo del Camiño Portugués, misa en la Catedral, ofrenda de Ceuco al apóstol y la entrega de la insignia Peregrino Ceuco 2025. Posterior viaje a Lalín con recepción y almuerzo a base de cocido gallego. También habrá cena con gastronomía gallega.
- 28 de noviembre: Día de la Ría de Arousa
La organización propone una travesía marítima en catamarán por la ría, con vermú gallego y almuerzo marinero a bordo.
Ese mismo día dará comienzo el XXII Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas (Ceuco), con su asamblea general en el Casino La Toja, a las 19.00 horas, y posterior acto de recepción y bienvenida, con un cóctel en la propia sala que incluirá productos del mar y de la tierra de Galicia.
- 29 de noviembre: actos centrales
Celebración del congreso en el Auditorio Municipal de O Grove, con inauguración a cargo del presidente de Ceuco, Carlos Martín Cosme, quien hablará sobre «el turismo enogastronómico en Europa», de «Galicia como región europea de cultura culinaria» y de la historia y productos del mar de O Grove.
Se espera la participación del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, del propio Víctor Otero Prol, y del alcalde de O Grove, José Antonio Cacabelos Rico.
Ese mismo día se entregarán los Premios Aurum 2025 y se ofrecerá una exposición de productos agroalimentarios europeos de calidad. Incluirá la promoción y degustación de algunos de ellos.
La jornada se completará con la cena de gala que suple el tradicional almuerzo de la Cofradía do Centolo Larpeiro.
El menú de esa cena estará compuesto de empanada gallega, mejillones al vapor, camarón, centollo, centolla, carne de Galicia con guarnición, tarta de Santiago, «piedras» de Santiago, queimada tradicional con conjuro, espumosos, albariño y mencía.
- 30 de noviembre: el desfile y la despedida
Para la última jornada de Ceuco se reservan actos como la concentración de cofradías en la plaza de O Corgo, la bendición de sus estandartes y de los propios cofrades, el colorido desfile de cofradías que cada año organiza Centolo Larpeiro –tanto de ida al Auditorio Municipal como de vuelta–, un concierto y un almuerzo de despedida a modo de romería gallega, con pulpeiro, gaiteiros y baile regional.
Víctor Otero propone «un punto de encuentro para personas y pueblos»
La Cofradía do Centolo Larpeiro ha comunicado ya a sus miembros, repartidos por toda España y Portugal, que ha cedido el último fin de semana de noviembre «para que se pueda celebrar en O Grove el XXII Congreso Europeo de Cofradías Enogastronómicas».
En la misma comunicación, esta entidad centrada en la promoción del afamado centollo grovense y presidida por Víctor Otero Prol, también hace constar que, en cualquier caso, va a jugar un papel protagonista , con «actividades y visitas diarias de interés» entre los días 24 y 29 «para dar a conocer y disfrutar de O Grove, Pontevedra, O Salnés, Santiago, Lalín, la ría de Arosa y Galicia, ofreciendo también degustaciones enogastronómicas en diferentes comidas y cenas».
Víctor Otero, que ejerce también como presidente del comité organizador del congreso europeo, resalta que en el programa de actos oficial se mantiene la tradicional centollada, a la que suelen acudir entre 400 y 500 cofrades de decenas de entidades españolas y portuguesas.
Esta vez no será un almuerzo, sino una cena de gala «que disfrutaremos el sábado 28 de noviembre y será algo especial e irrepetible».
El objetivo, concluye el máximo exponente de Centolo Larpeiro y uno de los más firmes valedores de la marca Centolo do Grove, es convertir el evento de noviembre en «un verdadero punto de encuentro para las personas y pueblos a los que nos une la fraternidad enogastronómica».
