El PP de O Grove culpa al alcalde del «hundimiento» del pueblo
Vuelve a pedir la dimisión de Cacabelos
«O Grove está paralizado y a la deriva, hundido por la incompetencia de un alcalde más preocupado en hacer propaganda que en gestionar mientras otros municipios avanzan en infraestructuras, servicios y proyectos estratégicos». Esa es la opinión el PP de O Grove, que vuelve a pedir la dimisión del regidor para «dejar paso a quien sí sepa gobernar con rigor y tenga a los vecinos en mente».
El grupo opositor alude así a un pueblo «convertido en ejemplo de mala gestión municipal» al que «Consello de Contas, Tribunal de Contas, Ministerio de Hacienda, IGE, INE y Transparencia Internacional sitúan de manera reiterada entre los diez peores de Galicia en cuanto a gestión y transparencia».
Se refieren a «contratos con poca transparencia y sin previsión» y a una Policía Local «insuficiente e incapaz de garantizar la seguridad de la población».
Pero también hablan los conservadores de la «pérdida de subvenciones millonarias a causa de la incapacidad para presentar proyectos dentro de plazo» y denuncian la carencia de «una estrategia de futuro», por lo que sospechan que con el actual gobierno socialista O Grove seguirá «anclado en la improvisación y la parálisis administrativa».
