Los padres de alumnos critican la actitud de Educación
Las asociaciones de padres de alumnos de Vilagarcía unen sus fuerzas ante lo que consideran una «amenaza» lanzada desde la jefatura territorial de Educación para evitar el cambio de horario que lleva años reclamando el colegio de Rubiáns. Desde el colectivo no solo apoyan esta reivindicación, sino que también rechazan «que su cambio de horario obligue a cualquier otro centro a modificar el suyo».
Lamentan que, desde la jefatura territorial, dirigida por César Pérez Ares, «no sean capaces o no quieran hacer realidad esta demanda y, es por ello que, ante su incapacidad para buscar una solución, solicitamos el cese o dimisión del responsable».
A diez días del inicio del curso «no se puede amenazar a los colegios de A Lomba y Arealonga, y a todo su alumnado, con un cambio de horario que tendría un gran impacto en la conciliación de las familias». Tampoco entienden desde las Anpa’s como la Administración «puede seguir escudándose en el convenio de transportes para no mover ficha y resolver el problema». Lo que tienen muy claro las asociaciones de padres es que van a defender juntas la inclusión y la conciliación real, así como «una educación pública y de calidad para nuestros hijos» frente a situaciones como las que están sufriendo.
