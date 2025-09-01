Meaño aprueba una modificación de crédito por importe de 245.000 euros
Permitirá acometer proyectos como el de humanización de Campo da Feira
T. Hermida
La Corporación municipal de Meaño celebró un pleno extraordinario en el que, con los votos a favor del gobierno local, se aprobó una nueva modificación de crédito por importe de 244.971 euros.
De este modo se destinarán 137.000 euros al proyecto de humanización y mejora de seguridad viaria en el lugar de Campo da Feira; 33.000 a la redacción de proyectos, direcciones de obra y controles de calidad; 30.000 para el programa de Axuda a Domicilio; 27.000 para estudios y trabajos técnicos; 9.242 euros para rehabilitar pozos de registro y digitalización del sistema de saneamiento; y 8.728 euros a mejoras y equipamiento en la red de abastecimiento de agua.
La oposición municipal recriminó al regidor el «exceso» de plenos extraordinarios celebrados, los cuales obedecen a «un modus operandi de improvisación constante», en palabras de la portavoz de Meaño Independiente, Cristina Castro.
En la misma línea se posicionó la edil nacionalista Rosana Domínguez, que añadía a sus quejas el coste que a las arcas municipales supone la celebración de este tipo de sesiones, debido al pago de los honorarios de los ediles.
En este último pleno, por ejemplo, se emplearon solo 8 minutos, y el desembolso fue de 880 euros. A lo que se suma una Comisión de Contas previa, con un coste económico de 320 euros.
El alcalde, Carlos Viéitez, replicó a los opositores que celebrar este pleno extraordinario era necesario «para sacar adelante proyectos y llegar a subvenciones».
