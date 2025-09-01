Meaño aprueba una modificación de crédito por importe de 245.000 euros

La Corporación municipal de Meaño celebró un pleno extraordinario en el que, con los votos a favor del gobierno local, se aprobó una nueva modificación de crédito por importe de 244.971 euros.

De este modo se destinarán 137.000 euros al proyecto de humanización y mejora de seguridad viaria en el lugar de Campo da Feira; 33.000 a la redacción de proyectos, direcciones de obra y controles de calidad; 30.000 para el programa de Axuda a Domicilio; 27.000 para estudios y trabajos técnicos; 9.242 euros para rehabilitar pozos de registro y digitalización del sistema de saneamiento; y 8.728 euros a mejoras y equipamiento en la red de abastecimiento de agua.

La oposición municipal recriminó al regidor el «exceso» de plenos extraordinarios celebrados, los cuales obedecen a «un modus operandi de improvisación constante», en palabras de la portavoz de Meaño Independiente, Cristina Castro.

En la misma línea se posicionó la edil nacionalista Rosana Domínguez, que añadía a sus quejas el coste que a las arcas municipales supone la celebración de este tipo de sesiones, debido al pago de los honorarios de los ediles.

En este último pleno, por ejemplo, se emplearon solo 8 minutos, y el desembolso fue de 880 euros. A lo que se suma una Comisión de Contas previa, con un coste económico de 320 euros.

El alcalde, Carlos Viéitez, replicó a los opositores que celebrar este pleno extraordinario era necesario «para sacar adelante proyectos y llegar a subvenciones».