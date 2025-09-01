«Jalerna» gaña na Copa Mörling nunha xornada desapacible
A cuarta proba, que se disputou en Combarro, estivo marcada polo vento e a choiva | «Pereka» continúa líder da clasificación
A. G.
A cuarta proba de Copa Mörling, a regata da Reiboa de Combarro, estivo marcada polas malas condicións meteorolóxicas nas que se celebrou, un feito que acabou provocando que participasen menos dornas, un total de 15, das que é habitual neste campionato que organiza Culturmar desde fai tres anos. O campo de regatas estivo marcado pola choiva, o vento e a escasa visibilidade, que obrigou aos participantes a amosar toda a súa pericia na navegación para poder rematala.
En canto ao resultado, a mellor dorna foi a «Jalerna» tripulada por Ricardo Dios e Manuel Cartarola, que conseguía cruzar a liña de chegada por diante da «Pereka» e da «Nécora», as tres pertencentes a Escola de Navegación Tradicional de Dorna da Illa de Arousa. «Fuxe», do Grove, sería a cuarta en cruzar a liña de meta.
A falta tan só dunha regata para rematar o campionato, a dorna a superar segue sendo a «Pereka» da Illa, vencedora das dúas primeiras probas, un terceiro e o segundo posto desta fin de semana.
A dorna tripulada por José Antonio Dorado e Alberto Vicente «Chica» ten moitas opcións de revalidar o título que leva acadando desde que se creou a Copa Mörling, aínda que na proba final, que se disputará no Grove o vindeiro día 13 terá en «Jalerna» e en «Nécora ás súas principais rivais para volver a levantar a Copa Mörling.
