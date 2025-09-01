Un incendio destruye una vivienda en Vilagarcía
La primera hipótesis es que un mantel prendió por el calor de un brasero
Pasadas las dos y media de la tarde de este lunes se originó un virulento incendio en una vivienda de la calle Escardia, en las inmediaciones de la estación de tren de Vilagarcía.
En el momento del incendio había varias personas de una misma familia en el interior del inmueble, pero nadie resultó herido grave. Eso sí, un hombre tuvo que sacar del interior de la casa a su padre, que tiene una discapacidad.
A falta de un examen pormenorizado del origen del fuego, la primera hipótesis es que se originó al prender el mantel de una mesa camilla por el calor de un brasero.
Posteriormente, las llamas se propagaron a gran velocidad por el inmueble, al tener parte de su estructura de madera. Tanto es así que finalmente el fuego causó daños materiales muy graves en la casa.
El techo se derrumbó y fuentes consultadas apuntan que solo quedaron en pie las paredes de piedra. Pasadas las cinco de la tarde, los equipos de extinción permanecían en la vivienda, procediendo al desescombro y aseguramiento de la estructura.
