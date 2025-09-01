El futuro de A Toxa sigue en el aire

El alcalde de O Grove, José Cacabelos ya advirtió en FARO DE VIGO que el Concello no recepcionará la isla de A Toxa, que funciona como una gran urbanización gestionada por una comunidad de propietarios, mientras esos mismos propietarios no la pongan a punto.

Es más, dado que algunos propietarios instan al Concello a recepcionar A Toxa «para que pase a ser 100% municipal», el regidor dejó claro que «es algo que no vamos a hacer» hasta dentro de «cinco o diez años», y solo si antes los propietarios realizan «una auditoría completa de la situación de los servicios» y corrigen «todo aquello que sea necesario».

Es decir, «nos tendrán que entregar la isla en perfecto estado para que la recepcionemos y no pase como en San Vicente do Mar y Pedras Negras, donde ahora necesitamos millones de euros para ponerlo todo bien», aseguraba.

Las aves rapaces y los conejos también están presentes en la isla. / FdV

Pero los propietarios insisten, y la Plataforma Por La Toja vuelve a reclamar «que el Concello se haga cargo directamente de la gestión y mantenimiento» de A Toxa.

Considera que son competencias de la administración local y no de los propietarios particulares, que «financian con recursos propios gastos como el alumbrado, el asfaltado de viales o la conservación de aceras».

Entidad Urbanística de Conservación

Como se explicó otra veces, se trata de «una fórmula que solo tendría justificación en el caso de existir una Entidad Urbanística de Conservación (EUC), que es una figura prevista en el ámbito del dominio público en la que los vecinos asumen de manera delegada y temporal la conservación de infraestructuras que normalmente recaerían en el Ayuntamiento».

Y esa figura es algo en lo que se está trabajando desde hace semanas, como también avanzó FARO. Pero daría el control al grupo hotelero Hotusa, que es algo que algunos propietarios no quieren.

Resurgir del Beach Club y la isla de A Toxa / Manuel Méndez

De ahí la polémica suscitada y el hecho de que Por La Toja vuelva a saltar a la palestra, indicando que «en las últimas semanas se habla de la posibilidad de crear un consorcio en el que participen Concello, Diputación, Xunta, Estado y Hotusa que se destinaría a proyectos específicos de cooperación interadministrativa, pero no a la sustitución de competencias municipales ordinarias».

Por eso propone «que el Concello asuma de manera directa los gastos de mantenimiento, como en el resto del municipio; y que se regularice la titularidad de los viales todavía inscritos a nombre de sociedades o particulares para su integración en el patrimonio municipal».

Al igual que plantean que se formalice un convenio con Diputación y Xunta «acorde con la relevancia turística de la isla», dado que «es uno de los destinos turísticos más destacados y visitados de Galicia, con un balneario histórico, hoteles de referencia, un casino y la conocida capilla de conchas, por eso la conservación de la isla no puede depender exclusivamente de aportaciones privadas».

En resumen, «los vecinos plantean que el Concello ejerza en A Toxa las mismas competencias que en el resto de parroquias y barrios de O Grove», recalca la Plataforma Por La Toja.