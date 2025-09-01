Una complicada batida en O Salnés se salda con un perro herido y un jabalí muerto

Los montes de O Salnés fueron escenario durante el fin de semana de diferentes batidas autorizadas por la Xunta con el propósito de poner freno al notable crecimiento de la población de jabalíes e intentar reducir los daños que provocan en plantaciones de maíz, viñedos y otros muchos cultivos.

De entre esas batidas destacó, por su espectacularidad y peligrosidad, la llevada a cabo por el Tecor O Corazón do Salnés, en que la que se dio muerte a un ejemplar de 70 kilos de peso y un perro resultó gravemente herido, tras ser atacado por un jabalí macho de aproximadamente 140 kilogramos que puso en serios apuros a los cazadores.

Así lo confirma Rafael Otero, presidente de O Corazón do Salnés, quien tardará en olvidar los momentos dramáticos vividos cuando el perro fue arrollado por aquel portentoso y enfadado macho que también amenazó su propia integridad física, cuando lo tuvo a apenas cinco metros de distancia y sin poder verlo bien porque se encontraba en medio de la maleza tratando de socorrer al can para trasladarlo de urgencia al veterinario.

Jabalíes abatidos en anteriores ocasiones. / FdV

«Fueron momentos duros porque aquel jabalí defendía a su manada y era capaz de cualquier cosa», relata este cazador, convencido de que «a causa de los incendios los jabalíes están bajando mucho más de los montes y acercándose a los núcleos habitados».

Esta vez «solo éramos dieciséis cazadores para cubrir una zona demasiado amplia, de ahí que únicamente pudiéramos matar un ejemplar, a pesar de que vimos muchos más; quizás más que nunca», relata Otero.

Dena, Lores, Simes y Paradela

«Se nos escaparon aprovechando el desconcierto y nerviosismo cuando el perro fue atacado y se presentó aquel gran ejemplar en actitud amenazante –continúa–, pero sí hemos podido comprobar que hay una población enorme, de ahí la existencia de zonas de cultivo arrasadas en lugares como Dena, Lores, Simes o Paradela».

Cultivos destrozados por el jabalí. / FdV

Al aludir a esa abundancia de cerdos salvajes y a ese peligroso jabalí, que «ya hace un par de años hirió de gravedad a otro perro», el presidente de O Corazón do Salnés tiene también palabras de cariño y solidaridad con los propietarios que denunciaron los «terribles» efectos de estos animales.

«Es normal que esa gente esté preocupada y molesta –reflexiona–, pues hay zonas totalmente destrozadas, de ahí que se nos autorizara a realizar esta batida en la zona libre PO27, tratando así de paliar la situación y minimizar los daños».

Miembros del Tecor do Salnés. / FdV

Sus reflexiones son similares a las que exponen los cazadores del Tecor do Salnés, con sede en Ribadumia y cuyas escopetas protagonizaron varias batidas durante todo el fin de semana, al igual que sucedió en otros anteriores, en zonas como Castrelo (Cambados), donde se encontraban ayer, Padrenda y otros lugares del municipio ribadumiense y la comarca.

«El número de jabalíes se ha disparado en la comarca, y los daños que están causando en los huertos y plantaciones de todo tipo van en aumento», aseguran en esta entidad.

«Hay jabalíes a montes», sentencian en el Tecor do Salnés, donde creen «plenamente justificadas y muy necesarias» las autorizaciones de la Xunta de Galicia para tratar de controlar la población de estos animales.